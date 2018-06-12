День России: как и почему отмечают этот праздник

Какой праздник отмечают 12 июня?

В этот день наша страна отмечает государственный праздник — День России. По другому его называют Днем принятия декларации о государственном суверенитете России.

Когда стали праздновать День России?

Считается, что это один из молодых праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже стали независимыми.

12 июня Россия также обрела и первого президента. В этот день, но только в 1991 году, прошли первые в России всенародные открытые выборы. В них победил Борис Ельцин. В 1994 году он свои указом придал 12 июня государственное значение. Праздник стал называть Днем принятия декларации о государственном суверенитете РФ.

В 1998 году Борис Ельцин предложил называть его Днем России. Официально новое название праздник получил только в феврале 2002 года.

Как отмечают День России?

В этот день по всей стране проходят торжественные и праздничные мероприятия. В Кремле президент России вручает государственные премии, главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются праздничным салютом.