Хоровод и фейерверк. Как будут отмечать День России в Барнауле

В 11:30 на пл. Советов начнётся II открытый кубок города Барнаула по дуатлону. С 12:00 до 14:00 здесь же пройдёт спартакиада работающей молодежи по выполнению нормативов ГТО.

В 17:00 на пл. им. Сахарова выступят детские творческие коллективы города, а в 18:00 начнется молодежная программа. В 21:30 гости праздника посмотрят концерт группы Владимира Кислова.

В 11:00 праздник проведут в Университетском дворике АлтГУ (пр. Ленина, 61). В программе обещают театральное представление от студии Homo Artisticus, поэтическое кафе и большую музыкальную программу.

На пешеходной улице Мало-Тобольской пройдёт масштабная акция "Хороводы в День России". Взявшись за руки, горожане и гости Барнаула смогут создать образ единства многонационального народа России, говорят организаторы. Присоединиться могут все пришедшие на улицу. Начало в 12:00.

Здесь также пройдет концерт творческих коллективов, дефиле-показ стилизованных русских костюмов от модных студий и ярмарка мастеров-ремесленников. Предусмотрена большая детская программа.

Кроме центральных площадок, праздник будут отмечать и в районах города. В 12:00 День России начнут в парках "Лесная сказка", "Солнечный ветер" и "Барнаульская крепость". В 14:00 стартуют программы в парке "Арлекино" и на площади у ДК "Южный". В 15:00 — в Центральном.

Кульминацией Дня России в Барнауле станет фейерверк. Его можно посмотреть на пл. Сахарова в 22:30.