Эстония пригрозила отобрать Питер, Омск и Томск у России в случае войны

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил в интервью "Европейской правде", что в случае нападения на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов. По его мнению, страна потеряет не только Санкт-Петербург, но и сибирские города.
Экс-глава страны ответил на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии. Он пояснил, что "в военном смысле" подобной опасности на сегодняшний день нет. По его словам, такая ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.
"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес.
При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Омской области Олег Смолин назвал высказывания Ильвеса "тяжелой формой бреда". "Я надеюсь, что в НАТО все-таки, в отличие от Эстонии, не сумасшедшие", — сказал Смолин РИА Новостям.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявления Ильвеса в своем Twitter-аккаунте, отметив, что тому "впору выступать в КВН".
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