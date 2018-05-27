Украина обвинила Россию в создании химического оружия для ведения гибридной войны

В документе под названием "Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация" говорится, что Россия исследует действие геморрагических лихорадок, таких, как вирус Эбола под видом разработки вакцин, а "на самом деле деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы".

"Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов", — заявила Фриз со ссылкой на текст доклада, пишет РБК.

Говоря о содержании документа в целом, украинский депутат отметила, что там ?"в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины".