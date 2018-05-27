Украина обвинила Россию в создании химического оружия для ведения гибридной войны

Москва в ходе "гибридной войны" против Киева создает новое химическое и биологическое оружие, говорится в докладе страны на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве. Тезисы документа накануне озвучила глава украинской делегации, депутат Верховной Рады Ирина Фриз. Об этом сообщает УНИАН.
В документе под названием "Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация" говорится, что Россия исследует действие геморрагических лихорадок, таких, как вирус Эбола под видом разработки вакцин, а "на самом деле деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы".
"Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов", — заявила Фриз со ссылкой на текст доклада, пишет РБК.
Говоря о содержании документа в целом, украинский депутат отметила, что там ?"в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины".
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