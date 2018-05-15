В Великобритании начали "немотивированно" задерживать россиян

Решать подобные проблемы россиянам рекомендуют через посольство.

Отношения между Россией и Великобританией осложнились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта. Лондон считает Москву виновной в покушении на них. Власти Великобритании утверждают, что бывшего разведчика ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. ОЗХО подтвердила выводы Лондона.

РФ обвинения категорически отвергла, отметив, что не располагает химоружием. В начале мая президент Чехии Милош Земан сообщил, что указанное британскими властями вещество производилось в Чехии, которую, как выяснилось, Сергей Скрипаль тайно посещал в 2012 году.