Националисты закидали посольство Латвии в Москве дымовыми шашками

Полиция задержала двух человек. Отмечается, что нападавшие таким образом пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана, который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Задержанным Ольге Шалиной и Глебу Буваненко вменяют мелкое хулиганство. До суда они останутся в ОВД, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на записи в социальных сетях представителей незарегистрированной партии.

Власти Латвии выступили с осуждением провокации и потребовали от России обеспечить полную безопасность дипломатических миссий страны, пишет РИА Новости.

В 2012 году Линдерман стал одним из инициаторов референдума по предоставлению русскому языку статуса второго государственного. Он также был одним из лидеров признанной экстремистской Национал-большевистской партии, в связи с чем был выдворен из России в Латвию.

Как сообщали "Вести", Линдермана задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок. Она в свою очередь стала фигурантом дела после вселатвийского родительского собрания, в котором участвовали более 900 человек. Полиция считает, что во время публичного мероприятия, возможно, осуществлялись какие-либо противоправные действия.