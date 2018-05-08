В Красноярске горит Дворец спорта. К тушению привлекли авиацию

Утром 8 мая в Красноярске загорелась кровля дворца спорта им. Ивана Ярыгина .
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.
На тушении пожара во Дворце спорта задействована авиация.
Вертолет Ми-26 МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра с воздушно сливным устройством вылетел на место пожара. В готовности к вылету находится самолет Бе-200, говорится в сообщении МЧС России по Красноярскому краю.
Установлено, что в шахте лифта горят силовые кабели по всей площади с уходом на кровлю. Людей в здании нет.
Всего на месте пожара работают 93 человека, 34 единицы техники.
Информация о причинах возгорания уточняется.
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