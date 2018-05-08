В Красноярске горит Дворец спорта. К тушению привлекли авиацию

В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru. В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru. В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru. В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru. В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru. В Красноярске горит Дворец спорта. Фото: 24.mchs.gov.ru.

На тушении пожара во Дворце спорта задействована авиация.

Вертолет Ми-26 МЧС России Красноярского авиационно-спасательного центра с воздушно сливным устройством вылетел на место пожара. В готовности к вылету находится самолет Бе-200, говорится в сообщении МЧС России по Красноярскому краю.

Установлено, что в шахте лифта горят силовые кабели по всей площади с уходом на кровлю. Людей в здании нет.

Всего на месте пожара работают 93 человека, 34 единицы техники.

Информация о причинах возгорания уточняется.