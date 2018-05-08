В Саратове обрушилась часть общежития с первого по пятый этажи

В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru. В Саратове обрушилась часть дома. Фото: 64.mchs.gov.ru.

Спасатели эвакуировали из здания 117 человек, из них 17 детей. Подготовлены три пункта временного размещения. Пострадавших в результате происшествия нет.

Дом оцепили. На месте работали 170 спасателей. Здание обследовали специалисты, после чего начали разбирать упавшие конструкции. С жителями работали психологи МЧС.

Началась доследственная проверка в связи с обрушением угла пятиэтажного общежития, сообщает региональное СУ СК России..

По информации ведомства, повреждена часть дома, где располагаются комнаты сантехнического назначения, которые не являются жилыми. Общежитие не считалось аварийным, поэтому выяснением причин случившегося займется специальная комиссия, пишет sarnovosti.ru.

Сам дом отключили от всех коммунальных систем и выставили охрану, чтобы не допустить случаев мародерства. Людям разрешили пройти в квартиры лишь для того, чтобы взять документы и самые необходимые вещи.