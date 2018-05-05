В Барнауле с пятиэтажки рухнула часть строящейся крыши

"Отлично ремонтируют дом. Там вообще все очень странно ремонтится, ощущение, что до первого ураганчика. Ну и сейчас вот уже началось...", — написал Sergey Mcsimoff.

Сообщается, что чудом никто не пострадал. "Так бывает в строительстве. Человеческий фактор, метеоусловия. Но это вовсе не означает что крыша будет собрана халтурно. Бывает такое: и трапы с лесов сдувает, и плитки керамогранита роняют", — комментируют подписчики сообщества.