В Барнауле с пятиэтажки рухнула часть строящейся крыши

Инцидент произошел на ул. Брестской, 20. В этом доме идет ремонт крыши, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Отлично ремонтируют дом. Там вообще все очень странно ремонтится, ощущение, что до первого ураганчика. Ну и сейчас вот уже началось...", — написал Sergey Mcsimoff.
Сообщается, что чудом никто не пострадал. "Так бывает в строительстве. Человеческий фактор, метеоусловия. Но это вовсе не означает что крыша будет собрана халтурно. Бывает такое: и трапы с лесов сдувает, и плитки керамогранита роняют", — комментируют подписчики сообщества.
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