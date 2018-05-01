Американцы сняли с Генконсульства РФ в США российский флаг. Госдеп дал объяснения

По словам сотрудника Госдепартамента США, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года.

"С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии, и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", — сказал собеседник агентства.

Представитель госдепа заявил, что предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать - "в отличие от наших действий, когда нас вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге".

По его словам, в Санкт-Путербурге замглавы миссии с уважением спустил флаг и провел небольшую церемонию. "Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них", — добавил представитель госдепа.

Он также объяснил, что сотрудники госдепартамента "с уважением" спустили флаг в субботу вечером. Его передадут в посольство России в Вашингтоне.

А накануне этого события официальный представитель МИД Мария Захарова неофициально (на своей страничке в Фейсбуке) назвала проникновение американцев в генкосульство государственным рейдерским захватом.

А официально в посольстве России действия американских властей назвали неприемлемыми и потребовали вернуть государственный символ на место, так как резиденция генконсула является собственностью РФ и неприкосновенна, сообщает Lenta.ru.

Издание напомнило, что 26 марта власти США в качестве реакции на "дело Скрипалей" объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.