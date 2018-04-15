МИД рассказал о "разлетевшемся в клочья" американском мифе о доминировании

"Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России, — подчеркнул дипломат. — Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть".

"Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования просуществовал не больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права", — отметил Ермаков.

"Рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает", — сказал глава департамента.

Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили санкционный список еще 24 персонами и 14 компаниями. У попавших в него заморозят активы, арестуют недвижимость и банковские счета на территории США. Также им запретят въезжать в страну. Российский бизнесмен Олег Дерипаска из-за новых санкций потерял $957 млн за один день.