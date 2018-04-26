МИД обвинил власти США в рейдерском захвате резиденции генконсула в Сиэтле

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.

Представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В Госдепе вторжение в дипсобственность назвали "законным ответом на действия России". При этом российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипсношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах.

Сообщается, что все работники генконсульства покинули дипобъект. Само учреждение перестало работать 2 апреля. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

Напомним, в конце марта Вашингтон объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле и предписал покинуть резиденцию до 25 апреля. Кроме того, американские власти потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну.