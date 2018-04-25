СМИ: первый вице-премьер Шувалов не войдет в состав нового правительства

Собеседник телеканала в аппарате правительства утверждает, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента РФ Владимира Путина и недавно получил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк.

Чиновник не останется без работы, уверены собеседники "Дождя". Среди вариантов трудоустройства — руководящий пост в МГУ. Есть предположение, что Шувалов мог бы возглавить важнейший проект МГУ — Научно-технологическую долину (над ее концепцией работал фонд Екатерины Тихоновой, которую СМИ и Минфин США называли дочерью Владимира Путина).

Также в качестве потенциальных мест работы Шувалова называют должность в руководстве Центробанка. Два человека, близких к правительству, говорят, что слышали обсуждение того, что Шувалов мог бы сменить Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации "Роснано".

Корги, самолет, коррупция

Шувалов работает первым вице-премьером 10 лет. Он не раз становился героем расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Так, в 2012 году оппозиционер рассказывал об усадьбе Шувалова, которая находится в подмосковном поселке Заречье.

По сведениям Навального, стоимость этой недвижимости — минимум 8 миллиардов рублей. Кроме того, в начале марта 2018 года ФБК сообщил, что элитный жилой комплекс "Сколково-парк" в Одинцовском районе Московской области спроектировали так, чтобы из окон не было видно "дворец Шувалова", пишет znak.com.

"Объектом" расследований в свое время стали собаки породы корги, которых жена Шувалова якобы возила на выставки на самолете Bombardier Global Express за 50 млн долларов.

"Вы хотите услышать, что мы на своем самолете, задекларированном, возим своих собак на выставки, между прочим, международного уровня, защищать честь России... Вы, ребята, расследуйте, расследуйте. Лезьте в ловушку, лезьте", — сказала Ольга Шувалова, комментируя дорогостоящие собачьи перелеты.

В октябре 2016 года Шувалов на заседании дискуссионного клуба "Валдай" раскритиковал председателя правительства Дмитрия Медведева за чрезмерное внимание к коррупции.

"Когда президентом был Дмитрий Медведев (пусть не обижается, если ему расскажут), он преувеличил тему коррупции, довел внимание к ней до чрезмерного", — заявил Шувалов.

Игорь Шувалов занимает шестое место среди членов российского правительства по уровню доходов за 2017 год. Задекларированный годовой доход Шувалова: 91,28 млн руб.

Супруга первого вице-премьера Ольга Шувалова стала самой богатой среди правительственных жён. Её доход по итогам 2017 года составил 89 млн руб.

Есть недвижимость в Великобритании, Австрии.