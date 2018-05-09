Госдеп предрек возвращение Крыма Украине

Россия может вернуть Крым в состав Украины таким же образом, каким Эстония, Латвия и Литва в 1991 году получили независимость. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет "Укринформ".
По словам Волкера, Москва не изменит свою позицию относительно Крыма, не отступится от своих слов и Запад. "Увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — сказал Волкер.
Он признал, что проблема Крыма является "достаточно сложной" и признался, что "с большим воодушевлением" смотрит на своих предшественников, не признававших вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР.
Волкер также подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не передаст Крымский полуостров Украине. "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью, — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", — добавил он.
Напомним, в 2014 году в Украине 22 февраля произошла смена власти. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая.
Янукович заявил, что был вынужден покинуть Украину под угрозой физической расправы. В Крыму новое руководство Украины признавать отказались, попросили защиты у России и объявили о намерении провести референдум по вопросу вхождения полуострова в состав РФ.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. МИД РФ заявил, что принятая 11 марта парламентом Крыма декларация независимости соответствует всем нормам международного права.
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