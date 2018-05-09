Госдеп предрек возвращение Крыма Украине

По словам Волкера, Москва не изменит свою позицию относительно Крыма, не отступится от своих слов и Запад. "Увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — сказал Волкер.

Он признал, что проблема Крыма является "достаточно сложной" и признался, что "с большим воодушевлением" смотрит на своих предшественников, не признававших вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР.

Волкер также подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не передаст Крымский полуостров Украине. "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью, — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", — добавил он.

Напомним, в 2014 году в Украине 22 февраля произошла смена власти. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая.

Янукович заявил, что был вынужден покинуть Украину под угрозой физической расправы. В Крыму новое руководство Украины признавать отказались, попросили защиты у России и объявили о намерении провести референдум по вопросу вхождения полуострова в состав РФ.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. МИД РФ заявил, что принятая 11 марта парламентом Крыма декларация независимости соответствует всем нормам международного права.