Власти Эстонии хотят диктовать России с позиции силы

Свен Миксер,

министр иностранных дел Эстонии:

— Мы видели, как Россия начала две военные операции против своих соседей за последние 10 лет: в 2008 — против Грузии и совсем недавно против Украины. Это довольно пугающий пример, если задуматься. В Европе 21-го века вы видите страну, которая использует военную силу для достижения политических целей.

И именно из-за этого "пугающего примера" Миксер считает, что с Россией надо говорить с позиции силы. По его мнению, любое колебание Кремль посчитает за слабость, которой можно воспользоваться.

Свен Миксер,

министр иностранных дел Эстонии:

— Когда вы говорите с таким лидером, как Владимир Путин, а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо сохранять "осведомленность о ситуации".