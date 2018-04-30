Власти Эстонии хотят диктовать России с позиции силы

В эстонском МИДе сообщили, что официальный Таллин собирается выстраивать свои отношения с Россией с позиции силы, пишет Газета.ru. Такое резкое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства этой прибалтийской страны Свен Миксер. Он обвинил РФ в отравлении Скрипалей и в участии в войне на Украине.
Свен Миксер,
министр иностранных дел Эстонии:
— Мы видели, как Россия начала две военные операции против своих соседей за последние 10 лет: в 2008 — против Грузии и совсем недавно против Украины. Это довольно пугающий пример, если задуматься. В Европе 21-го века вы видите страну, которая использует военную силу для достижения политических целей.
И именно из-за этого "пугающего примера" Миксер считает, что с Россией надо говорить с позиции силы. По его мнению, любое колебание Кремль посчитает за слабость, которой можно воспользоваться.
Свен Миксер,
министр иностранных дел Эстонии:
— Когда вы говорите с таким лидером, как Владимир Путин, а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать.
Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо сохранять "осведомленность о ситуации".
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