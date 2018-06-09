Синоптики рассказали, какой будет погода на "длинных" выходных в Алтайском крае

Сегодня, 15:01.
Жизнь

В Алтайском крае с 10 по 12 июня воздух прогреется до +30 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Однако в некоторых районах будет дождливая погода.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Погода в Алтайском крае 10 июня:

  • днем +24...+29 градуса, в западных районах +19...+24 градусов
  • в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град
  • ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с

Погода в Алтайском крае 11 июня:

  • днем +23...+28 градусов
  • без осадков
  • ветер северо-западный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с

Погода в Алтайском крае 12 июня:

  • днем +25...+30 градусов
  • без осадков
  • ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с
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