Синоптики рассказали, какой будет погода на "длинных" выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае с 10 по 12 июня воздух прогреется до +30 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Однако в некоторых районах будет дождливая погода.
Погода в Алтайском крае 10 июня:
- днем +24...+29 градуса, в западных районах +19...+24 градусов
- в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град
- ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с
Погода в Алтайском крае 11 июня:
- днем +23...+28 градусов
- без осадков
- ветер северо-западный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с
Погода в Алтайском крае 12 июня:
- днем +25...+30 градусов
- без осадков
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с
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