Синоптики рассказали, какой будет погода на "длинных" выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае с 10 по 12 июня воздух прогреется до +30 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Однако в некоторых районах будет дождливая погода.

Погода в Алтайском крае 10 июня: днем +24...+29 градуса, в западных районах +19...+24 градусов

градуса, в западных районах градусов в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град

ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с Погода в Алтайском крае 11 июня: днем +23...+28 градусов

градусов без осадков

ветер северо-западный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с Погода в Алтайском крае 12 июня: днем +25...+30 градусов

градусов без осадков

ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 14 м/с