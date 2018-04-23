В Индии иллюминатор самолета во время турбулентности "вдавило" в салон

Иллюминатор вдавило вскоре после взлета. Лайнер трясло в течение 12 минут.

После выхода самолета из зоны турбулентности бортпроводники пытались прикрепить иллюминатор на место.

В момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров. Самолет выполнял перелёт из города Амритсар в Дели в Индии.

Ранее в США пассажирка самолёта Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines погибла из-за взрыва левого двигателя во время полёта. Женщину по пояс затянуло в разбитый иллюминатор. Самолет успешно посадила женщина-пилот, тем самым спасла жизнь 148 находящихся на борту пассажиров и членов экипажа.