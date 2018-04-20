Женщина-пилот экстренно посадила пассажирский самолет после взрыва двигателя

17 апреля лайнер выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас, на борту было 149 пассажиров, пишет bbc.com.

Примерно через 20 минут после того, как Boeing взлетел, двигатель самолета загорелся и взорвался прямо в воздухе. Осколки взорвавшегося двигателя пробили фюзеляж, в результате чего на борту резко понизилось давление и самолет стал падать. В разбившийся иллюминатор засосало сидящую рядом пассажирку. Пассажирам удалось втащить ее обратно на борт, но позднее пострадавшая все же скончалась.

Ей оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, работавшая менеджером в банке Wells Fargo в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У нее осталось двое детей.

"Наш двигатель взорвался на высоте в 38 тысяч футов. Разбилось окно, но нас спас человек, который закрыл его своим телом. К сожалению, одна из пассажиров скончалась от инфаркта. Командир Тэмми Джо была невероятна. Она благополучно посадила нас в Филадельфии. Господь послал нам своих ангелов для охраны. Я даже слышал, как кто-то воскликнул: "Бог есть!", — пишет в Instagram пассажир Тимоти Борман.

Надев кислородные маски, пассажиры кричали от ужаса и готовились к столкновению с землей.

Пассажиры о героях рейса

"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", написал в Twitter Кристофер Джонсон.

@SouthwestAir These are the hero’s of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 апреля 2018 г.

"Командир Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из нас лично. Она настоящий американский герой, — пишет Диана Макбрайд Селф. — Огромное вам спасибо за ваши знания, действия и отвагу в такой сложной ситуации".

Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы.

"Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пошлю ей открытку с подарочной картой — за то, что она доставила нас на землю", — сказал он в интервью Ассошиэйтед пресс.

Одна из первых за штурвалом истребителя

Командир пассажирского воздушного судна (КВС) Тэмми Джо Шульц провела 10 лет в составе военно-морских силах США, где была пилотом истребителя. В ведомстве сообщили, что Шульц была в числе первых женщин, севших за штурвал истребителя.

Шульц родилась в Нью-Мексико. До поступления на службу в вооруженные силы она окончила университет, получив два диплома — по биологии и сельскохозяйственному бизнесу.

В ВМС она достигла звания лейтенанта-коммандера (соответствует пехотному майору, или российскому капитану третьего ранга), после чего перешла на гражданскую службу.

Ее муж — тоже пилот авиакомпании Southwest Airlines. У пары двое детей.

Выводы экспертов

По предварительным данным, одна из 24 лопаток двигателя на большой скорости оторвалась из-за усталости металла. Кожух двигателя рассчитан на то, чтобы удержать внутри любую деталь в случае поломки, но скорость сломавшейся детали была так велика, что ей удалось пробить корпус.

Часть лопатки была обнаружена примерно в 100 километрах к северо-западу от Филадельфии.