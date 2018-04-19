После взрыва двигателя самолета пассажирку "засосало" в разбитый иллюминатор

У самолета авиакомпании Southwest Airlines в небе над США взорвался двигатель. Осколки разбили стекло, и сидящую у окна пассажирку засосало в разбитый иллюминатор, сообщает Sky News.
Пострадавшая летела в командировку из Нью-Йорка в Даллас. Женщину наполовину вытянуло наружу из-за разницы в давлении. Другие пассажиры пришли на помощь и затащили ее обратно в салон. Ей сделали искусственное дыхание.
Когда самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии, женщину отправили в больницу, но она скончалась по дороге. Еще семь пассажиров отделались ссадинами и ушибами, пишет "Росбалт".
Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.
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