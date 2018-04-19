После взрыва двигателя самолета пассажирку "засосало" в разбитый иллюминатор

Пострадавшая летела в командировку из Нью-Йорка в Даллас. Женщину наполовину вытянуло наружу из-за разницы в давлении. Другие пассажиры пришли на помощь и затащили ее обратно в салон. Ей сделали искусственное дыхание.

Когда самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии, женщину отправили в больницу, но она скончалась по дороге. Еще семь пассажиров отделались ссадинами и ушибами, пишет "Росбалт".

Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.