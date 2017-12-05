"Индекс счастья": в выборах президента РФ решила участвовать психолог

"Я иду на выборы с уникальной программой "Право на счастье" с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве", — отметила Ренар.

Она добавила, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, для регистрации ей потребуется собрать 300 тысяч подписей.

Ренар заявила, что рассчитывает получить 10% голосов избирателей.

Одним из ключевых показателей работы государства, по мысли Ренар, должен стать "индекс счастья", главная задача президента — сделать Россию страной счастливых людей, пишет polit.ru.

Ренар ведет психологические тренинги для женщин и пишет книги по этой тематике. Среди ее бестселлеров, по данным сайта писательницы, — "Круг Женской Силы", "Открывая новую себя", "Эликсир любви".

Ранее об участии в выборах президента уже заявили несколько женщин, среди которых телеведущая Ксения Собчак и общественница Екатерина Гордон.

Факт

Выборы пройдут в марте 2018 года.