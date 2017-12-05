"Индекс счастья": в выборах президента РФ решила участвовать психолог

Психолог и писательница Лариса Ренар (Богданова) будет участвовать в выборах президента России, заявила она на пресс-конференции в Новосибирске, сообщает РИА Новости.
"Я иду на выборы с уникальной программой "Право на счастье" с фокусом на том, что каждый человек может быть востребован в своем государстве", — отметила Ренар.
5 ДЕКАБРЯ. ЗАЯВЛЕНИЕ. Я ВЫДВИГАЮ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 🇷🇺❤️ Прямо сейчас проходит моя пресс-конференция в Новосибирске! . Многие годы я посвятила тому, что помогала людям раскрывать свои таланты и вдохновляла их на развитие! Я написала книги, которые помогли миллионам людей изменить свою жизнь! . Я создала компанию, которая работает в 35 регионах страны! Каждый мой день наполнен общением с жителями самых разных городов! Я понимаю, чем дышит наша страна, что волнует каждого и о чем мечтают люди от Владивостока до Калининграда! . Я хочу поделиться с вами, что беспокоит меня! Люди в России не чувствуют себя нужными. Нет стимула созидать. Высокий уровень агрессии, взаимное неуважение и равнодушие стали абсолютной нормой. Мы потерялись и не видим жизненного смысла! . Часто слышим, что власть работает на благо людей. А что стоит за этими словами? Сухие цифры и не более . Бесконечные споры о светлом будущем, рассуждаем об экономике, постоянно меняем законы, отчитываемся об успехах. Но где здесь главное? Мы забыли о том, что человек рождён быть счастливым! Счастье заложено в нашей природе! . Моя цель - сделать Россию страной счастливых людей! ☀️☀️☀️
Она добавила, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, для регистрации ей потребуется собрать 300 тысяч подписей.
Ренар заявила, что рассчитывает получить 10% голосов избирателей.
Одним из ключевых показателей работы государства, по мысли Ренар, должен стать "индекс счастья", главная задача президента — сделать Россию страной счастливых людей, пишет polit.ru.
Ренар ведет психологические тренинги для женщин и пишет книги по этой тематике. Среди ее бестселлеров, по данным сайта писательницы, — "Круг Женской Силы", "Открывая новую себя", "Эликсир любви".
Ранее об участии в выборах президента уже заявили несколько женщин, среди которых телеведущая Ксения Собчак и общественница Екатерина Гордон.
Факт
Выборы пройдут в марте 2018 года.
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