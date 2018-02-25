Индийская кинозвезда умерла от остановки сердца

Она скончалась в результате остановки сердца в Дубае, куда приехала на свадьбу своего племянника. Рядом со Шридеви находились ее муж Бонни Капур и младшая дочь Кхуши.

Актриса начала играть с четырех лет, во взрослой роли дебютировала в конце 1970-х. Став одной из популярнейших актрис индийского кино, за время своей карьеры сыграла в 265 фильмах. Она покинула индустрию в 1997 году, чтобы посвятить себя семье, но в 1999 году вернулась и снялась за 12 лет еще в четырех картинах.

Известность ей принесли роли в фильмах "Грустная история", "Мистер Индия", "Подарок", "Чандни" и "Плутовка".

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразил президент Индии Рам Натх? Ковинд.