Ученые выяснили, как собаки влияют на смертность людей

Ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17% снижают риск смертности — к такому выводу пришли британские ученые.
Исследователи в течение пяти лет отслеживали состояние здоровья и динамику смертности 1181 британских мужчин, чей средний возраст на момент начала исследования составлял 78 лет.
Более ста человек умерли во время исследования. Ученые установили, что умеренная физическая нагрузка вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни.
Также выяснилось, что интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду для снижения рисков смертности, однако не все пожилые мужчины могут их переносить, пишет "Росбалт".
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