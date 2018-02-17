Ученые раскрыли связь между ростом человека и вероятностью инсульта

Ученые выяснили, что люди, которые были невысокими в детстве, подвержены большему риску инсульта, когда повзрослеют, сообщают РИА Новости.
Генетики изучили данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте от семи до 13 лет, рожденных с 1930-го по 1989 год.
Ученые выяснили, что люди, чей рост был на пять-семь сантиметров меньше среднего, на 11% чаще страдали от ишемического инсульта во взрослом возрасте. Это заболевание выражается в нарушении кровообращения мозга с последующей гибелью мозговых клеток.
Исследователи говорят, что рост человека определяется генетикой, питанием матери и ребенка, инфекцией и стрессом. Некоторые факторы влияют на риск возникновения инсульта.
"В ходе нашего исследования показано, что низкий рост у детей является возможным маркером повышенного риска инсульта. Предполагается, что эти дети, став взрослыми, должны уделять дополнительное внимание факторам, которые влияют на развитие инсульта, на протяжении всей жизни, чтобы уменьшить риск этого заболевания", — говорит доктор Дженнифер Бейкер, соавтор исследования.
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