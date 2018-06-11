В Алтайском крае растет число пострадавших от интернет-педофилов

В Алтайском крае стали фиксировать больше преступлений, связанных с проявлениями педофилии в интернете. У преступников появилось больше возможностей с развитием технологий, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю на брифинге, посвященном защите прав несовершеннолетних.
"Если 5-7 лет назад мы такого представить себе не могли, то с начала 2018 года мы возбудили 23 уголовных дела по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с использованием интернета. Половина из них уже раскрыта", — сообщил замруководителя отдела процессуального контроля краевого СУ СКР Григорий Шевердин.
Сотрудники Следкома находят потерпевших и подозреваемых по всей стране. И хотя преступники научились скрываться, их все равно удается находить. Стертые переписки правоохранителям помогает восстанавливать руководства соцсетей.
"Преступников везем с Москвы, с Тюмени, из Центральной России. Интересно, часть обвиняемых даже не подозревали, что совершили преступление", — отметил Григорий Шевердин.
Цифры
В 2017 году СУ СКР по Алтайскому краю получил 2157 сообщений о нарушениях прав несовершеннолетних, возбудили 410 уголовных дел. За 3 месяца 2018 года таких сообщений оказалось 598, возбудили 146 уголовных дел.
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