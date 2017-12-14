Иномарка слетела с дороги после жесткого столкновения на алтайской трассе

ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22. ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22. ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла под Бийском, недалеко от поселка Мирный. На снимках с места ДТП видно, что одна из машин получила сильные повреждения. От удара у нее смяло капот.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова служб.