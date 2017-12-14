Иномарка слетела с дороги после жесткого столкновения на алтайской трассе

На трассе под Бийском столкнулись две иномарки. От удара одна из машин съехала с трассы, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22.
ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22.
ДТП под Бийском. Фото: Павел Головин в vk.com/incident_22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла под Бийском, недалеко от поселка Мирный. На снимках с места ДТП видно, что одна из машин получила сильные повреждения. От удара у нее смяло капот.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним пока не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова служб.
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