Исследователи обнаружили на дне Марианской впадины пластиковую упаковку

На дне Марианского желоба — на глубине свыше 10 км — японские исследователи обнаружили пластиковую упаковку. По данным исследователей, пластик составляет более половины объема мусора, которым человечество засоряет океаны Земли. На втором месте изделия из металла, пишет ura.ru.
Экологи считают, что находка показывает катастрофический масштаб загрязнения Мирового океана, пишет Marine Policy.
"Это вопрос культуры. Если мы не изменим культуру отношения к мусору, который сами же производим, то рискуем серьезным регрессом окружающей среды", — прокомментировала "Национальной службе новостей" находку руководитель экспедиции Института океанологии РАН Михаил Флинт.
Ранее сообщалось, что исследователи провели химический анализ фрагментов камня, взятых со дна подводного грязевого вулкана Чаморро, который находится в Тихом океане, неподалеку от Марианской впадины. Исследование 46 образцов показало наличие в них следов жизнедеятельности бактерий, в том числе углеводороды, липиды и аминокислоты.
Это нельзя назвать прямым доказательством жизни, но команда ученых полагает, что грязевые вулканы могли поднять наверх то, что осталось от форм жизни, некогда существовавшей на такой глубине.
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