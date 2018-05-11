Исследователи обнаружили на дне Марианской впадины пластиковую упаковку

Экологи считают, что находка показывает катастрофический масштаб загрязнения Мирового океана, пишет Marine Policy.

"Это вопрос культуры. Если мы не изменим культуру отношения к мусору, который сами же производим, то рискуем серьезным регрессом окружающей среды", — прокомментировала "Национальной службе новостей" находку руководитель экспедиции Института океанологии РАН Михаил Флинт.

Ранее сообщалось, что исследователи провели химический анализ фрагментов камня, взятых со дна подводного грязевого вулкана Чаморро, который находится в Тихом океане, неподалеку от Марианской впадины. Исследование 46 образцов показало наличие в них следов жизнедеятельности бактерий, в том числе углеводороды, липиды и аминокислоты.

Это нельзя назвать прямым доказательством жизни, но команда ученых полагает, что грязевые вулканы могли поднять наверх то, что осталось от форм жизни, некогда существовавшей на такой глубине.