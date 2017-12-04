Опубликовано видео с самой глубоководной рыбой на планете

Сегодня, 21:35.
Жизнь

Американские ученые сняли на видео самую глубоководную на планете рыбу, которую прозвали марианским морским слизнем.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

Съемка происходила в Марианской впадине в Тихом океане, пишет The Independent.

На видео несколько особей окружают заинтересовавший их предмет.

По данным ученых, рыба живет на глубине более восьми километров, пишет "Росбалт".

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