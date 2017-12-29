Исследователи рассказали, как действует опьянение на людей

Состояние опьянения способствует агрессивным высказываниям и насилию в отношении других людей. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Daily Mail.
Специалисты провели опрос среди жителей ряда британских городов, в которых проживает многокультурное, полиэтническое и многоконфессиональное население, и установили, что 18,5% респондентов опрошенных подвергались нападению агрессоров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Употребление спиртных напитков приводит к более яркому проявлению расистских, гомофобных и других убеждений, заключили исследователи, пишет "Росбалт".
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