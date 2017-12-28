Исследователи выяснили, что бедные и богатые по-разному испытывают чувство счастья

Исследователей интересовало, как сильно люди испытывают эмоции, которые обычно связывают со счастьем — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Добровольцев попросили оценить утверждение вроде "Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства".

В ходе эксперимента выяснилось, что для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой. Для менее богатых счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание, пишет bfm.ru.

Ранее американский нейробиолог Моран Серф заявил, что ощущение счастья зависит от людей из окружения человека и не имеет ничего общего с материальным состоянием, личной философией или жизненным опытом.