Исследователи выяснили, что бедные и богатые по-разному испытывают чувство счастья

Обеспеченные люди, как правило, испытывают позитивные эмоции, думая о себе, а те, кто зарабатывает немного, получают больше удовольствия от возможности общаться с другими людьми — к такому выводу пришли американские ученые, сообщает РИА Новости.
Исследователей интересовало, как сильно люди испытывают эмоции, которые обычно связывают со счастьем — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Добровольцев попросили оценить утверждение вроде "Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства".
В ходе эксперимента выяснилось, что для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой. Для менее богатых счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание, пишет bfm.ru.
Ранее американский нейробиолог Моран Серф заявил, что ощущение счастья зависит от людей из окружения человека и не имеет ничего общего с материальным состоянием, личной философией или жизненным опытом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.