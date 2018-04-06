Исследователи выяснили, сколько пластика съедают люди в своих квартирах

Шотландские ученые выяснили, что с каждым приемом пищи человек проглатывает более 100 частиц микропластика, за год в организм попадает до 68400 потенциально опасных пластиковых волокон.
Исследователи пояснили, что главным источником несъедобного материала в квартире являются бытовые приборы, мебель и ткани. Сначала частицы пластика "выделяются" окружающими предметами и попадают в воздух, затем с пылью оседают в тарелках, передает Phys.org.
В рамках эксперимента ученые поставили в жилых помещениях чашки Петри с пылевыми ловушками, расположив сосуды рядом с тарелками. Всего за 20 минут чашки наполнились 14 кусочками пластика, что эквивалентно 114 пластиковым волокнам. Специалисты сравнили, сколько микропластика содержится в мидиях. Предполагалось, что ввиду загрязнения океанов пластиковыми отходами моллюски в изобилии поглощают пластиковые волокна. Однако в одной мидии было обнаружено не более двух пластиковых частиц. А это значительно меньше найденного в жилых помещениях, пишет "РГ".
"Эти результаты удивят некоторых людей, ожидавших, что количество пластика в морепродуктах выше, чем в бытовой пыли. Однако ситуация такова", — сказал автор исследования и профессор экологической токсикологии Тед Генри.
Вода из бутылок в среднем содержит 325 частиц микропластика на один литр, выяснили американские ученые.
Ранее ученые выяснили, что человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика с момента появления первых технологий его производства, причем две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана.
Чашка Петри — прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра. Применяется в микробиологии и химии.
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