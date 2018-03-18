Стало известно, сколько пластика попадает в организм человека из бутылок с водой

Среди отобранных экземпляров находилась и продукция известных мировых брендов. Химический анализ показал, что из всех бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика, в то время как в остальных было найдено до 10 тысяч частиц этого вещества на литр. Большинство частиц оказались размером от шести до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса. При этом большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок.

Специалисты изучили 259 бутылок воды из девяти стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, пишет bfm.ru.

Ранее ученые выяснили, что человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика с момента появления первых технологий его производства, причем две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана.