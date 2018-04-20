Итальянская семья усыновила 32-летнего жителя Белоруссии

Более 20 лет назад 11-летний белорусский мальчик, пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС, впервые приехал в Тренто. Он несколько месяцев гостил у итальянской пары. А после каждый год во время летних каникул приезжал в Италию к приютившему его семейству, пишет Lenta.ru.

Когда юноше исполнилось 18 лет, общение не прервалось. Супружеская чета из Тренто, которая так и не обзавелась собственными детьми, считала его своим ребенком. Итальянцы несколько раз приезжали к нему на родину. Став взрослым, он также наведывался к ставшим почти родными итальянцам во время поездок в Европу (работает в сфере международных перевозок).

В итоге все решили узаконить свои отношения и обратились в суд. Все требования, предъявляемые итальянскими законами при усыновлении совершеннолетних, были удовлетворены, и 32-летний белорус стал приемным сыном итальянской семьи.