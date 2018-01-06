Усыновить ребенка станет проще

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, упрощающее порядок подачи документов на оформление опекунства, усыновления и попечительства над детьми-сиротами, сообщает "Российская газета".
В постановлении обозначен довольно обширный список документов, который гражданам больше не нужно будет собирать самостоятельно. В их числе справка органов внутренних дел об отсутствии судимости, подтверждение права собственности на жилье, копия финансового лицевого счета с места жительства и пенсионного удостоверения. Орган опеки и попечительства сам запросит эти документы у уполномоченных органов.
Осенью президент заявлял, что необходимо обратить внимание на проблемы семей, взявших сирот на воспитание. Он предложил выстроить систему поддержки таких граждан.
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