Усыновить ребенка станет проще

Вчера, 15:46.
Жизнь

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, упрощающее порядок подачи документов на оформление опекунства, усыновления и попечительства над детьми-сиротами, сообщает "Российская газета".

Документы.
Документы. Фото: СС0.

В постановлении обозначен довольно обширный список документов, который гражданам больше не нужно будет собирать самостоятельно. В их числе справка органов внутренних дел об отсутствии судимости, подтверждение права собственности на жилье, копия финансового лицевого счета с места жительства и пенсионного удостоверения. Орган опеки и попечительства сам запросит эти документы у уполномоченных органов.

Осенью президент заявлял, что необходимо обратить внимание на проблемы семей, взявших сирот на воспитание. Он предложил выстроить систему поддержки таких граждан.

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