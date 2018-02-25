Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению

Вместо отбывания тюремного срока и штрафа Мути разрешили выплатить неустойку в размере 30 тысяч евро.

Артистку обвинили в мошенничестве. Выяснилось, что 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль, предоставив ложную медицинскую справку.

Позднее выяснилось, что актриса не была больна. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра.