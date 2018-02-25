Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению

Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и к штрафу в 600 евро, сообщает сайт РЕН-ТВ со ссылкой на Messagero Veneto.
Вместо отбывания тюремного срока и штрафа Мути разрешили выплатить неустойку в размере 30 тысяч евро.
Артистку обвинили в мошенничестве. Выяснилось, что 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль, предоставив ложную медицинскую справку.
Позднее выяснилось, что актриса не была больна. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра.
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