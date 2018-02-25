Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению

Сегодня, 16:24.
Жизнь

Орнеллу Мути  приговорили к 8 месяцам тюрьмы и к штрафу в 600 евро, сообщает сайт РЕН-ТВ со ссылкой на Messagero Veneto.

Орнелла Мути.
Орнелла Мути. Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого".

Вместо отбывания тюремного срока и штрафа Мути разрешили выплатить неустойку в размере 30 тысяч евро.

Артистку обвинили в мошенничестве. Выяснилось, что 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль, предоставив ложную медицинскую справку.

Позднее выяснилось, что актриса не была больна. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра.

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