Китайский рыбак поймал рыбу с головой голубя

На кадрах видно, как на земле лежит рыба средних размеров со скругленным "лбом", из-за которого сместился также и рот животного.

Некоторые пользователи сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. В комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.