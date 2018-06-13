Китайский рыбак поймал рыбу с головой голубя

В Китае рыбак выловил "рыбу-мутанта" с необычной головой, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как на земле лежит рыба средних размеров со скругленным "лбом", из-за которого сместился также и рот животного.
Некоторые пользователи сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. В комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.
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