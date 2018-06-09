12 июня на площади Советов состоится спортивный праздник

Pulse – сеть магазинов для активных. У нас вы найдете все для занятий спортом и активного отдыха, а так же сможете получить качественный велосервис.

Мы преследуем цель популяризировать дуатлон, велоспорт и бег среди широких слоев населения, приобщить граждан к активному отдыху и здоровому образу жизни.

12 июня на площади Советов вас ждет праздничная спортивно-развлекательная программа — музыка, конкурсы для взрослых и детей, вы сможете поучаствовать в мастер-классах от тренеров фитнес-клуба Магис спорт, посмотреть показательные выступления спортивных коллективов, а самое главное выиграть очень хорошие призы от партнеров мероприятия — Барнаульской водяной компании, фитнес-клуба Магис спорт, компании Мегафон, Грильницы.

А сеть магазинов Pulse приготовила для зрителей особые подарки и у каждого пришедшего на праздник будет возможность выиграть велосипед.

Ждем вас 12 июня на пл.Советов в 10.00

Подробная информация о дуатлоне

Регистрация на сайте tvoypulse.ru/duathlone