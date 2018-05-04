Из билетов РЖД исчезнет московское время

С 1 августа РЖД перестанет указывать в билетах на поезда дальнего следования московское время, сообщает Е1.Ru.
"С 1 августа во избежание путаницы в билетах исчезнет московское время. Сейчас там указано и московское и местное время", — рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
В проездных железнодорожных документах, как и в билетах на самолеты, будет указываться только местное время.
Изменения коснутся и билетов на электрички.
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