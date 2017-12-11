Из чего конфетка, или почему не нужно восстанавливать "Барнаул - орденоносный"

Подобные "надписи" на домах про "СССР — оплот мира" или "Центральный район" демонтировались в нашем городе и раньше. Но на моей памяти администрации Барнаула впервые пришлось объяснять очевидную вещь: стальной уголок, из которого варили в 80-е годы такие конструкции, если за ним не следить должным образом, ржавеет.

На наших глазах за последние годы в столице Алтайского края "ушло" множество подобных памятников эпохи (а некоторые из таковых находятся на "последнем издыхании" и вскоре либо будут снесены, либо разрушатся сами) все по тем же двум причинам, по которым и демонтировали "Барнаул орденоносный".

Во-первых, все они были сделаны, скажем так, из не совсем качественного материала. То есть металлический уголок или силикатный кирпич сами по себе для определенных целей могут быть вполне качественны. Однако когда из них делают "памятники", то надо понимать, что это не нержавейка или гранит. Отсюда вытекает и во-вторых: за сделанными из таких менее долговечных материалов памятниками нужно соответственно ухаживать.

Тяжелые буквы из уголка на крыше постоянно находятся в агрессивной среде. Их заливают дожди, там то тает снег, то снова превращается в лед. Ветра сотрясают конструкцию, а сочетание городского смога с влагой тоже вредит железу. Поэтому такие конструкции нужно хотя бы периодически укрывать краской.

Кто должен это делать: жильцы дома или городские власти? Первым это, в принципе, не надо, у вторых не всегда до этого доходят руки. Вспомним про 90-е годы, когда вообще было не до ремонтов. Да и в первой половине нулевых. Все эти "памятники эпохи" лет 10–15 были без должного присмотра. А теперь хоть чем крась эти буквы, ржавчину из конструкции уже не удалишь.

Та же история была с частью ТЮЗа на улице Пионеров, которую пришлось снести из-за разрушения кирпича. Точно таким же образом разрушается стадион "Локомотив", кровлю которого долгое время не латали, вода просачивалась по стенам и крошила силикатный кирпич. Примерно по той же причине снесли здание художественного музея, которое частично вообще было построено даже не из кирпича, а из шлакоблоков, разваливающихся под перекрытиями. А в снесенном кинотеатре "Первомайский" вместо качественной бутовой кладки в стены был просто засыпан строительный мусор в виде кусков штукатурки (как это здание просто не обвалилось раньше — загадка). Или памятник Ленину на площади Октября, вылепленный из бетона, который тоже на много лет забросили и за которым толком не ухаживали.

С таким качеством материалов и такой безответственностью в присмотре немудрено, что "памятники эпохи" идут к этой самой эпохе.

Вот и выходит, что когда-то давно одни слепили из того, что было (и как их за это осуждать, если другого просто не было), а другие потом на две-три пятилетки бросили ухаживать: вот подошло время конца таких памятников. Тут либо ты их, либо они тебе на голову.

А кто в этом виноват: строители, те, кто бросил ухаживать в 90-е, или те, кто сейчас сносит?