Мэрия объяснила причину демонтажа конструкции "Барнаул орденоносный"

Специалисты компании "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" признали конструкцию на доме №53 по пр. Ленина аварийной и угрожающей жизни и здоровью граждан.

Владимир Кучев,

руководитель МУП "УК "Центральная":

— Установлено, что металлические листы поражены коррозией, сварочные соединения рушатся. Из-за того, что основание конструкции закреплено к конструктивным элементам кровли здания, создается "парусность" (повышенная ветровая нагрузка), вибрация карнизной части.

Сотрудники администраций Барнаула и Центрального района совместно с профильными городскими комитетами приняли экстренные меры по демонтажу металлической конструкции. Ее будет хранить на базе МБУ "Автодорстрой" до того, пока не определят, можно ли ее реставрировать и в дальнейшем использовать.

Справка

В 1980 году Барнаул наградили орденом Октябрьской революции. Высокую награду присудили за большие заслуги трудящихся в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В честь этого в центре города на крыше дома по адресу проспект Ленина, 53 установили изображение ордена.