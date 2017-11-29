Мэрия объяснила причину демонтажа конструкции "Барнаул орденоносный"

В Барнауле 29 ноября демонтировали конструкцию "Барнаул орденоносный" со здания на проспекте Ленина рядом с ЦУМом. Об этом сообщили пользователи Barnaul22. В мэрии пояснили, что объект находился в аварийном состоянии.
Специалисты компании "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" признали конструкцию на доме №53 по пр. Ленина аварийной и угрожающей жизни и здоровью граждан.
Владимир Кучев,
руководитель МУП "УК "Центральная":
— Установлено, что металлические листы поражены коррозией, сварочные соединения рушатся. Из-за того, что основание конструкции закреплено к конструктивным элементам кровли здания, создается "парусность" (повышенная ветровая нагрузка), вибрация карнизной части.
Сотрудники администраций Барнаула и Центрального района совместно с профильными городскими комитетами приняли экстренные меры по демонтажу металлической конструкции. Ее будет хранить на базе МБУ "Автодорстрой" до того, пока не определят, можно ли ее реставрировать и в дальнейшем использовать.
Справка
В 1980 году Барнаул наградили орденом Октябрьской революции. Высокую награду присудили за большие заслуги трудящихся в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В честь этого в центре города на крыше дома по адресу проспект Ленина, 53 установили изображение ордена.
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