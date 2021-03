— В России происходят те же процессы, что и везде. Идет цифровая революция, в которой мы — участники. Меняется формат. Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры (в России принято считать, что это одно и то же. — Прим. ред) развиваются, аудитория растет. Во многом этому поспособствовала пандемия.

Чтобы говорить о популярности онлайн-кинотеатров, нужно разобраться, кто ими пользуется. Люди условно в возрасте 50+ привыкли потреблять контент с экрана телевизора или в кинотеатре. Иначе ведут себя зрители в возрасте 15−25 лет. Они активно используют платформы. Происходит это по нескольким причинам. Многие режиссеры выпускают премьеры именно в интернете: Борис Хлебников («Шторм»), Павел Костомаров («Эпидемия»). Там много качественного контента.

Например, на PREMIER пошумели «Домашний арест», «Звоните Ди Каприо!». В онлайн-кинотеатрах значительно меньше цензуры. Отсутствует внушительная доля со сборов, которую производитель контента отдает кинотеатрам и продюсерским компаниям. Благодаря этому готовый продукт в большинстве своем — это высокобюджетный качественный фильм или сериал.

— Растет скорость интернета и количество гаджетов. Все больше телевизоров обладают функцией Smart TV, что мотивирует пользователей смотреть фильмы и сериалы в интернете. Большое количество контента для телевидения уходит и будет уходить в формат стриминговых платформ. Это ведет к стремительному развитию как самих онлайн-кинотеатров, так и продукта, который они создают. К тому же, 2020 год особенно сильно показал, что все может меняться очень быстро.

— Формат VOD (video on demand — «видео по запросу») зритель «раскушал» за период самоизоляции. Свободного времени и контента стало больше. А потреблять его на стриминговых платформах удобно. Поэтому мы останемся на том же уровне просмотра фильмов и сериалов в интернете. Отток аудитории будет несущественным. Здесь работает закон сохранения энергии: то, что потеряли кинотеатральный прокат и телевидение, ушло к сервисам.

— Задача платформ сейчас — создать привычку потребления контента на их сервисах. Поэтому политика достаточно гибкая. Предлагаются разные виды подписки. Актуальна подписка за рубль в месяц, подписка для студентов, одна для нескольких пользователей. Часто проходят большие скидки и специальные предложения. Человек, который привык один-два раза в месяц покупать билеты в кино по цене около 500 рублей, только сэкономит на подписке.

— Первое — культура потребления. Под этим я понимаю запрос аудитории на легальность. Все больше людей не хотят способствовать развитию черной кассы пиратов. Эти деньги не уходят на развитие киноиндустрии, повышение качества контента. То, что многие хотят помочь кино рублем, увеличивает аудиторию на стриминговых платформах. Второе — комфорт потребления. В онлайн-кинотеатрах мы получаем качественный продукт в удобном формате. Мы можем смотреть практически любой фильм когда, где и как захотим. Но если фильма нет в онлайн-кинотеатре, тогда потребитель попробует посмотреть его на пиратском сайте или скачать через тот же торрент.

— Мой опыт платного просмотра небольшой. Я смотрю бесплатные фильмы на IVI. В традиционном кинотеатре тоже есть преимущества: большой экран и сосредоточенность на показе. Если я не успеваю посмотреть фильм там или его нет в кинопрокате, то тогда не жалко потратить деньги, чтобы увидеть хорошее кино легально. Но аудитория, которая потребляла контент десятилетиями бесплатно, пока что не готова отдавать деньги за такое удовольствие.

Категории оценки: цена подписки, удобство интерфейса и навигации, количество выбора платного и бесплатного контента, качество видео и возможности просмотра (субтитры, несколько языков).

«КиноПоиск» — крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино. С 2018 года доступен онлайн-кинотеатр с несколькими тысячами фильмов и сериалов.

Смотреть «КиноПоиск HD» можно по одной из пяти подписок.

По подписке «Плюс» (199 руб./мес.) доступны тысячи фильмов и сериалов. Можно слушать музыку и подкасты в «Яндекс. Музыке», копить и тратить баллы в других сервисах «Яндекса».

Подпиской «Плюс Мульти» (299 руб./мес.) можно поделиться еще с тремя людьми. У каждого будет своя история просмотров на «КиноПоиск HD» и история прослушиваний на «Яндекс. Музыке».

Чтобы смотреть сериалы more. tv, оформите «Плюс с more. tv» (399 руб./мес.). Семейный вариант — «Плюс Мульти с more. tv» (499 руб./мес.).

«Плюс Мульти с „Амедиатекой“» (649 руб./мес.) — вариант с самым большим каталогом. Сюда входят сериалы HBO и Showtime, смотреть которые могут все, с кем вы поделитесь подпиской. Есть бесплатный 30-дневный период.

Сервис доступен на устройствах Smart TV, Android TV, Apple TV.

«КиноПоиск HD» состоит из четырех витрин: «Мое кино», «Магазин», «Буду смотреть» и «Мои покупки». Весь контент структурирован по жанрам, темам, коллекциям. В избранных фильмах и сериалах работает функция распознавания лиц DeepDive. Достаточно при просмотре нажать на паузу, и во всплывающем окне появятся имена персонажей и актеров в кадре.

Минус — не все фильмы доступны по подписке. Некоторые нужно купить или взять в аренду.