Продюсер, кинорежиссер и руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шабарин рассказал, почему в стране стремительно развиваются стриминговые платформы и «загнутся» ли кинотеатры, если тенденция продолжится.

Настоящее и будущее

— На каком уровне в России развиты и насколько популярны сервисы для просмотра фильмов в интернете?

— В России происходят те же процессы, что и везде. Идет цифровая революция, в которой мы — участники. Меняется формат. Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры (в России принято считать, что это одно и то же. — Прим. ред) развиваются, аудитория растет. Во многом этому поспособствовала пандемия.

Чтобы говорить о популярности онлайн-кинотеатров, нужно разобраться, кто ими пользуется. Люди условно в возрасте 50+ привыкли потреблять контент с экрана телевизора или в кинотеатре. Иначе ведут себя зрители в возрасте 15−25 лет. Они активно используют платформы. Происходит это по нескольким причинам. Многие режиссеры выпускают премьеры именно в интернете: Борис Хлебников («Шторм»), Павел Костомаров («Эпидемия»). Там много качественного контента.

Дмитрий Шарабарин. Данил Антропов.

Например, на PREMIER пошумели «Домашний арест», «Звоните Ди Каприо!». В онлайн-кинотеатрах значительно меньше цензуры. Отсутствует внушительная доля со сборов, которую производитель контента отдает кинотеатрам и продюсерским компаниям. Благодаря этому готовый продукт в большинстве своем — это высокобюджетный качественный фильм или сериал.

— Что ждет такие сервисы в ближайшее время?

— Растет скорость интернета и количество гаджетов. Все больше телевизоров обладают функцией Smart TV, что мотивирует пользователей смотреть фильмы и сериалы в интернете. Большое количество контента для телевидения уходит и будет уходить в формат стриминговых платформ. Это ведет к стремительному развитию как самих онлайн-кинотеатров, так и продукта, который они создают. К тому же, 2020 год особенно сильно показал, что все может меняться очень быстро.

Кинотеатр. unsplash.com

— В период самоизоляции сервисы стали более востребованы. Останется ли положением таким же и дальше?

— Формат VOD (video on demand — «видео по запросу») зритель «раскушал» за период самоизоляции. Свободного времени и контента стало больше. А потреблять его на стриминговых платформах удобно. Поэтому мы останемся на том же уровне просмотра фильмов и сериалов в интернете. Отток аудитории будет несущественным. Здесь работает закон сохранения энергии: то, что потеряли кинотеатральный прокат и телевидение, ушло к сервисам.

«Кинопоиск HD» или торрент

— Эффективна ли политика платной подписки?

— Задача платформ сейчас — создать привычку потребления контента на их сервисах. Поэтому политика достаточно гибкая. Предлагаются разные виды подписки. Актуальна подписка за рубль в месяц, подписка для студентов, одна для нескольких пользователей. Часто проходят большие скидки и специальные предложения. Человек, который привык один-два раза в месяц покупать билеты в кино по цене около 500 рублей, только сэкономит на подписке.

Кинотеатр. unsplash.com

— Чем руководствуется человек , который решает оформить подписку на «Кинопоиск HD» вместо того , чтобы скачать фильм через торрент?

— Первое — культура потребления. Под этим я понимаю запрос аудитории на легальность. Все больше людей не хотят способствовать развитию черной кассы пиратов. Эти деньги не уходят на развитие киноиндустрии, повышение качества контента. То, что многие хотят помочь кино рублем, увеличивает аудиторию на стриминговых платформах. Второе — комфорт потребления. В онлайн-кинотеатрах мы получаем качественный продукт в удобном формате. Мы можем смотреть практически любой фильм когда, где и как захотим. Но если фильма нет в онлайн-кинотеатре, тогда потребитель попробует посмотреть его на пиратском сайте или скачать через тот же торрент.

— Чем пользуетесь вы?

— Мой опыт платного просмотра небольшой. Я смотрю бесплатные фильмы на IVI. В традиционном кинотеатре тоже есть преимущества: большой экран и сосредоточенность на показе. Если я не успеваю посмотреть фильм там или его нет в кинопрокате, то тогда не жалко потратить деньги, чтобы увидеть хорошее кино легально. Но аудитория, которая потребляла контент десятилетиями бесплатно, пока что не готова отдавать деньги за такое удовольствие.

Кинотеатр. unsplash.com

ТОП-5 онлайн-кинотеатров по версии altapress.ru

Категории оценки: цена подписки, удобство интерфейса и навигации, количество выбора платного и бесплатного контента, качество видео и возможности просмотра (субтитры, несколько языков).

1. КиноПоиск HD

Кинотеатр. unsplash.com

«КиноПоиск» — крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино. С 2018 года доступен онлайн-кинотеатр с несколькими тысячами фильмов и сериалов. Смотреть «КиноПоиск HD» можно по одной из пяти подписок. По подписке «Плюс» (199 руб./мес.) доступны тысячи фильмов и сериалов. Можно слушать музыку и подкасты в «Яндекс. Музыке», копить и тратить баллы в других сервисах «Яндекса». Подпиской «Плюс Мульти» (299 руб./мес.) можно поделиться еще с тремя людьми. У каждого будет своя история просмотров на «КиноПоиск HD» и история прослушиваний на «Яндекс. Музыке». Чтобы смотреть сериалы more. tv, оформите «Плюс с more. tv» (399 руб./мес.). Семейный вариант — «Плюс Мульти с more. tv» (499 руб./мес.). «Плюс Мульти с „Амедиатекой“» (649 руб./мес.) — вариант с самым большим каталогом. Сюда входят сериалы HBO и Showtime, смотреть которые могут все, с кем вы поделитесь подпиской. Есть бесплатный 30-дневный период. Сервис доступен на устройствах Smart TV, Android TV, Apple TV. «КиноПоиск HD» состоит из четырех витрин: «Мое кино», «Магазин», «Буду смотреть» и «Мои покупки». Весь контент структурирован по жанрам, темам, коллекциям. В избранных фильмах и сериалах работает функция распознавания лиц DeepDive. Достаточно при просмотре нажать на паузу, и во всплывающем окне появятся имена персонажей и актеров в кадре. Минус — не все фильмы доступны по подписке. Некоторые нужно купить или взять в аренду.

2. IVI

Кинотеатр. unsplash.com

Онлайн-кинотеатр появился в 2010 году и сначала был доступен только по приглашениям в сервисе микроблогов Twitter. Через несколько месяцев сайт открылся для свободного доступа. В коллекции IVI более 80 тыс. проектов. Многие фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно в качестве HD или SD. С подпиской выбор больше, доступно качество 4K, HDR, FHD. Стоимость подписки — 399 руб./ мес. Можно оформить аренду (от 99 руб./30 дней) и покупку (от 299 руб.) отдельного контента. IVI регулярно проводит акции для новых пользователей, предлагает приобрести пробную подписку на 30 дней со скидкой. При бесплатном просмотре можно столкнуться с большим количеством рекламы.

3. PREMIER

Кинотеатр. unsplash.com

Российская компания с развлекательным контентом, поставщик фильмов и сериалов. Работает с 2018 года. Часть сериалов и фильмов можно смотреть в специальной вкладке «Бесплатно». С подпиской (129 руб./мес.) доступны все фильмы, сериалы и ТВ-каналы, возможен просмотр телевизионных премьер и шоу до выхода в эфир. Можно оформить два спортивных дополнения: «Матч Премьер» (299 руб./мес.) и «Спорт» (399 руб./мес.). PREMIER обладает удобной навигацией, подборками: «Премьеры месяца», «Новое на сервисе», «Сделано „Премьер“», «Тебе должно понравиться», «Выбираем любовь», «Продолжить просмотр». Недостаток — небольшое количество иностранных фильмов и сериалов. PREMIER списывает оплату за подписку автоматически по истечении 30 дней.

4. Netflix

Кинотеатр. unsplash.com

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов. В нашей стране онлайн-кинотеатр доступен с 2015 года. В 2020-м американскую платформу полностью адаптировали для России, появилось больше контента на русском языке. Netflix обладает библиотекой полнометражных и документальных фильмов, сериалов, аниме, удостоенных наград за оригинальный контент. Сервис предлагает три тарифа: базовый (SD-качество видео, 599 руб./мес.); стандартный (HD-качество, 799 руб./мес.) и премиум (Ultra HD, 999 руб./мес.). Есть бесплатный 30-дневный период. Смотреть Netflix можно практически на любом устройстве: Smart TV, игровых консолях, стриминговых плеерах, смартфонах и планшетах, компьютерах. У сервиса есть автономный режим, что очень удобно, если надо уйти в офлайн. Недостаток платформы — отсутствие возможности просмотра хоть какого-то контента бесплатно.

5. OKKO

Кинотеатр. unsplash.com