Морозы на носу: куда звонить в случае ЧП в Алтайском крае

Из-за приближающегося значительного похолодания все службы жизнеобеспечения в Алтайском крае переходят на работу в режиме повышенной готовности. Все диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.
ФКУ Упрдор "Алтай" организует круглосуточное патрулирование автомобильных дорог. Мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения нештатных ситуаций.
В нештатных ситуациях необходимо звонить по телефонам:
- вопросы тепло- и водоснабжения: 8-800-350-14-05;
- вопросы газификации: 8-800-350-11-50;
- дежурный "Алтайавтодора": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59;
- дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
В Министерстве образования и науки Алтайского края работают две горячие телефонные линии:
- по вопросам температурного режима: 8 (3852) 29-44-07, 29-86-74 с 09.00 до 17.00 в будни;
- по вопросам обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями: 8 (3852) 29-86-21.