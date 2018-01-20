Разбор. Как не замерзнуть при аномальном холоде?

1 Как правильно одеваться?

МЧС рекомендует одеваться как "капуста" — в многослойную одежду, желательно из теплоизоляционных материалов. Верхняя одежда должна быть непромокаемой. Обувь не должна быть тесной, в ней должны быть теплые стельки, а на ногах — шерстяные носки. Щеки и подбородок надо скрыть шарфом. Перед выходом на улицу лучше всего намазать лицо и руки защитным кремом.

Не носите металлические, золотые и серебряные украшения. Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.