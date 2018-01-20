Разбор. Как не замерзнуть при аномальном холоде?

С 21 по 24 января в Алтайском крае ожидается аномально холодная погода, местами до -45°C. Altapress.ru рассказывает, как правильно вести себя в мороз, чтобы не заболеть и не пострадать.
МЧС рекомендует одеваться как "капуста" — в многослойную одежду, желательно из теплоизоляционных материалов. Верхняя одежда должна быть непромокаемой. Обувь не должна быть тесной, в ней должны быть теплые стельки, а на ногах — шерстяные носки. Щеки и подбородок надо скрыть шарфом. Перед выходом на улицу лучше всего намазать лицо и руки защитным кремом.
Не носите металлические, золотые и серебряные украшения. Металл быстро остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.
По возможности не находитесь на улице долгое время и не пускайте туда детей. В мороз на улице нельзя курить и пить алкоголь. Спиртное притупляет чувствительность, и вы можете не понять, когда начнется обморожение. А при курении сужаются сосуды и снижается кровоснабжение конечностей.
Убедитесь, что вы подготовлены к такой поездке. Сообщите родным о ней и ориентировочном времени прибытия. По возможности не ездите в одиночестве. Перед поездкой проверьте работу автомобиля, исправность двигателя, запаситесь топливом. Изучите маршрут и выясните, где находятся заправки, стоянки и придорожные кафе.
Возьмите с собой телефоны, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Положите в автомобиль теплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим чаем, еду. На случай гололеда или заноса пригодится топор, лопата и буксировочный трос. Если машина заглохнет, то оставайтесь в салоне, вызовите помощь или подождите, пока появится другой автомобиль.
При обморожении вы почувствуете покалывание или пощипывание, кожа побелеет.
Не растирайте поврежденное место снегом или варежкой: это сильнее травмирует кожу. Уйдите с холода в теплое помещение (магазин, кафе, подъезд), выпейте горячего чая, согрейтесь. Но не грейте обмороженные конечности у батареи или под горячей водой. Не снимайте на морозе обувь — обмороженные ноги распухнут и вы не сможете снова обуться.
И главное, как можно скорее обратитесь к врачу.
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