Из-за отсутствия снега барнаульские дворы украшают деревянные горки и надувные снеговики

В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org. В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.

Из-за того, что снега в начале зимы было мало, жителям города пришлось строить горки из дерева, ставить надувного снеговика, возводить фигуры из пенопласта. Но все-же некоторым удалось заготовить некоторое количество снега и льда, чтобы двор выглядел по-новогоднему. В этом также помогла и иллюминация.

Победителей определят уже на этой неделе.