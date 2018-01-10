Из-за отсутствия снега барнаульские дворы украшают деревянные горки и надувные снеговики

В Барнауле завершается конкурс на лучшее новогоднее оформление "Зимний двор". Его объявили еще в конце ноября, а перед Новым годом комиссия мэрии проверяла прочность конструкций, безопасность ледяных и снежных строений и фигур, освещенность городков, а также оригинальность композиций, пишет сайт администрации.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
В Барнауле выбирают лучший зимний двор. Фото: barnaul.org.
Из-за того, что снега в начале зимы было мало, жителям города пришлось строить горки из дерева, ставить надувного снеговика, возводить фигуры из пенопласта. Но все-же некоторым удалось заготовить некоторое количество снега и льда, чтобы двор выглядел по-новогоднему. В этом также помогла и иллюминация.
Победителей определят уже на этой неделе.
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