В Сибири проходит конкурс необычных снежных скульптур

Креативные новосибирские пожарные в новогодние каникулы вновь устроили конкурс снежных скульптур. Однако в этом году они не стали лепить Спанч Боба или миньона, как раньше, а предпочли ваять самих себя.

Скульптура "Пожарный у костра". ПСЧ-5. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный спас ребенка". ПСЧ-3. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Собака-спасатель". ОП-15. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Газодымозащитник спускается в колодец". ПСЧ-8. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Борьба с огнем". ПСЧ-27. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный автомобиль". ПСЧ-2. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный". ПСЧ-46. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Собака-спасатель". ПСЧ-19. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный автомобиль". ПСЧ-6. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Факел надежды". ПСЧ-1. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный автомобиль". ПСЧ-9. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Вечный огонь". ПСЧ-24. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарный гидрант". ПСЧ-4. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Борьба с огнем". ПСЧ-10. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Пожарная собака". ПСЧ-15. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Мир в наших руках". ПСЧ-7. Фото: vk.com/act54. Скульптура "Шлем пожарного". ОП-5. Фото: vk.com/act54. Проголосовать за понравившееся снежное произведение можно в паблике АСТ-54. Напомним, что в прошлом году такой же конкурс провели пожарные в Республике Алтай.