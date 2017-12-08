Из-за тумана в барнаульском аэропорту задержаны рейсы из Москвы

Самолет "Уральских авиалиний" и компании "S7" отправили на аэродром в Толмачево. Лайнеры других авиакомпаний "летят". Это следует из информации онлайн-табло расписания барнаульского аэропорта.

Возможно, скоро туман рассеется, и самолеты приземлятся в аэропорту. Следите за обновлениями онлайн-табло.