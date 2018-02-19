Известный летчик обвинил главу Росавиации в торговле летными свидетельствами

"Росавиацию надо проверить. Я давно прошу, пишу — пожалуйста, остановите трагедию российской авиации, — приводит слова Магомеда Толбоева argumenti.ru. — Росавиация — раковая опухоль на теле русской гражданской авиации. Славу богу, военная авиация подчиняется министру обороны Шойгу и командующему авиацией ВКС, который показал великолепные результаты в Сирии. Почему наша боевая авиация находится на вершине, а гражданская рушится в тартарары? И за это никто не отвечает. Я обращаюсь к главе Следственного комитета — товарищ Бастрыкин, мы с тобой офицеры русской армии, проведите работу с этим Нерадько!"

У Толбоева накопилось много претензий к современной подготовке пилотов. Летчик вспомнал о существовавшей в период подготовки полета "Бурана" программы по бездвигательной посадке самолетов, то есть с отключенными двигателями. Толбоев рассказал, что с 10-13 тысяч метров он сажал с отключенными двигателями такие самолеты, как Ту-134, Ту-144, Ту-154 и опытный Миг-25.

"Сейчас этому почему-то не учат. Пилотов учат нажимать кнопки в кабине, не понимая, что за этим стоит. Летчик — это тот, кто работает сам, руками, мозгами", — говорит Магомед Толбоев, пишет ura.ru.

По мнению Толбоева, Ан-148 — отличная машина, и он не понимает, как пилоты не увидели мигающий датчик. "Когда горит лампочка, я не могу ее не увидеть, хотя на мне намного больше обязанностей и функций, чем на гражданских пилотах. А эти сидят толпой в кабине — для чего? В фирменных костюмах, стюардессы за них чемоданчики катают. Это летчики?" — возмущается Магомед Толбоев.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал "черные ящики" и пришел к выводу, что летчики забыли включить антиобледенители. В кабине из-за этого загорелась аварийная лампочка, но летчики ее не заметили.

Спустя несколько часов после аварии, еще до официального заявление МАК, Толбоев от коллег уже знал, что произошло. Он сообщил, что самолет разбился из-за ошибочных действий экипажа, и назвал пилотов Ан-148 убийцами.

Между тем на сайте авиакомпании "Саратовские авиалинии" появилось опровержение о том, что за штурвалом Ан-148 находились неопытные летчики.

"Трагедия, произошедшая с самолетом, выполняющим рейс Москва-Орск 11 февраля, в которой погибли 65 пассажиров и экипаж — связана с именем нашей авиакомпании, мы прикладываем все силы, чтобы оказать помощь инстанциям, которые занимаются расследованием случившейся катастрофы. Сегодня в СМИ муссируются слухи о том, что пилоты экипажа якобы не имели профессионального образования. Нам больно читать и видеть, когда человеческое горе становится темой очередной лживой "сенсации".

Члены погибшего экипажа были опытными пилотами. Командир разбившегося Ан–148 , Губанов Валерий Николаевич (23.02.1966 года рождения), имел общий налёт 5099 часов, а на самолете Ан-148 — 2147 часов. Образование: Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой. Имел свидетельство линейного пилота № 0051869, выданного Приволжским МТУ Росавиации. До прихода в "Саратовские авиалинии" работал пилотом в авиакомпании "Россия".

Второй пилот — Гамбарян Сергей Арсенович (14.05.1973 года рождения), общий налет — 812 часов, на Ан–148 — 672 часа. Образование: ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" в 2013 году, ФГБОУ "Санкт–Петербургский государственный университет гражданской авиации" в 2016 году. Свидетельство пилота коммерческой авиации: № 0026832 выдано Восточно-Сибирским МТУ. До прихода в "Саратовские авиалинии" работал пилотом в авиакомпании "Ангара".

Пилоты проходили все необходимые тренинги, программы, которые помогают реагировать на нештатные ситуации в полете. Все самолеты, выполняющие рейсы, имеют летную годность, это подтверждается результатами технического обслуживания, которые воздушные суда авиапарка проходят регулярно в полном соответствии с правилами", — говорится в сообщении авиаперевозчика.