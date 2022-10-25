К черту любовь. Автор песен Светланы Лободы подал в суд на Первый канал

Влад не заметил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».
В этих программах Светлана Лобода исполняла популярную песню «К черту любовь», слова и музыку на которую написал Влади.
Автор обратился с претензией на Первый канал, но его проигнорировали. Тогда он обратился в суд.
По словам его представительницы Валерии Рытвиной, Влади требует удалить все записи эфиров с сайта и выплатить ему 1,5 млн рублей компенсации.
Компенсация — за моральные страдания и лечение депрессии.