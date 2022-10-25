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Шоу-бизнес

К черту любовь. Автор песен Светланы Лободы подал в суд на Первый канал

Олег Влади, автор хита «К черту любовь» Светланы Лободы, подал в суд на Первый канал. Он оскорблен тем, что его не упомянули в титрах четырех передач, сообщает Telegram-канал Mash.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
Соцсети Светланы Лободы

Влад не заметил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».

В этих программах Светлана Лобода исполняла популярную песню «К черту любовь», слова и музыку на которую написал Влади.

Автор обратился с претензией на Первый канал, но его проигнорировали. Тогда он обратился в суд.

По словам его представительницы Валерии Рытвиной, Влади требует удалить все записи эфиров с сайта и выплатить ему 1,5 млн рублей компенсации.

Компенсация — за моральные страдания и лечение депрессии.

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