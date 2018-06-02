Как быть, если работодатель платит часть зарплаты "в конверте"?

— Соглашаться на зарплату "в конверте" не стоит, ведь в случае невыплаты заработка в суде можно взыскать лишь "белую" часть, установленную трудовым договором. Страховые выплаты, в том числе в ПФР, также перечисляются лишь с официальных доходов сотрудника.

Если работников принуждают к такому порядку оплаты труда, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, органы прокуратуры или СКР. Также можно написать обращение в налоговые органы, которые начнут проверку.