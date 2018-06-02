Как быть, если работодатель платит часть зарплаты "в конверте"?

Олег из Барнаула спрашивает: "Мне платят часть зарплаты официально, а часть — "в конверте". Меня это не устраивает, но работодатель на мои претензии ответил: "Не нравится — уходи". Что делать?"
В СУ СКР по Алтайскому краю ответили:
— Соглашаться на зарплату "в конверте" не стоит, ведь в случае невыплаты заработка в суде можно взыскать лишь "белую" часть, установленную трудовым договором. Страховые выплаты, в том числе в ПФР, также перечисляются лишь с официальных доходов сотрудника.
Если работников принуждают к такому порядку оплаты труда, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, органы прокуратуры или СКР. Также можно написать обращение в налоговые органы, которые начнут проверку.
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