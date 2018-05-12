Почему из-за неуплаты взносов в ПФР страдает пенсионер?

Алексей Иванович из Рубцовска обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: "В 2015 году я ушёл на пенсию и стал получать минимально возможную сумму, так как оказалось, что мой работодатель не платил за меня взносы, как положено. Но ведь не я в этом виноват, почему же я тогда страдаю?"
В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:
— За работу после 1 января 2002 года при расчёте пенсии учитываются страховые взносы, начисленные работодателем на лицевой счёт застрахованного лица в ПФР, независимо от факта уплаты.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы, страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения для индивидуального (персонифицированного) учёта работника в органы ПФР.
Страхователи, уклоняющиеся от представления достоверных и полных сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Споры между органами ПФР, страхователями и застрахованными лицами по вопросам индивидуального (персонифицированного) учёта решаются в суде.
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