Почему из-за неуплаты взносов в ПФР страдает пенсионер?

— За работу после 1 января 2002 года при расчёте пенсии учитываются страховые взносы, начисленные работодателем на лицевой счёт застрахованного лица в ПФР, независимо от факта уплаты.

В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы, страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения для индивидуального (персонифицированного) учёта работника в органы ПФР.

Страхователи, уклоняющиеся от представления достоверных и полных сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Споры между органами ПФР, страхователями и застрахованными лицами по вопросам индивидуального (персонифицированного) учёта решаются в суде.