Как сменить основание для получения льготы?

Виктор из Завьялово обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: "Моя жена имеет звание ветерана труда СССР, а также является инвалидом II группы. Раньше она получала льготы по обоим основаниям, а сейчас ее лишили этого права. Теперь она получает льготы как инвалид, а хочет получать как ветеран труда, поскольку это выгоднее. Как это сделать?"
В Министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили:
— Согласно принципу социальной справедливости, при наличии двух льготных оснований гражданин имеет право выбрать одно из них.
Если ваша супруга хочет получать компенсацию как ветеран труда, то ей необходимо подать письменное заявление в отдел социальной защиты по месту жительства или через МФЦ на получение мер социальной поддержки по данному льготному основанию, предварительно отказавшись от получения выплаты как инвалид.
Меры социальной поддержки по выбранной льготной категории будут предоставляться с месяца обращения, но не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты по предыдущему основанию.
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