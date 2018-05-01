Как сменить основание для получения льготы?

— Согласно принципу социальной справедливости, при наличии двух льготных оснований гражданин имеет право выбрать одно из них.

Если ваша супруга хочет получать компенсацию как ветеран труда, то ей необходимо подать письменное заявление в отдел социальной защиты по месту жительства или через МФЦ на получение мер социальной поддержки по данному льготному основанию, предварительно отказавшись от получения выплаты как инвалид.

Меры социальной поддержки по выбранной льготной категории будут предоставляться с месяца обращения, но не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты по предыдущему основанию.